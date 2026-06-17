「阪神１０−３楽天」（１７日、甲子園球場）阪神前監督の岡田彰布オーナー付顧問が、ＡＢＣ「スーパーベースボール虎バン主義。阪神×楽天」で解説。楽天がこの日、吉井理人氏の新監督就任を発表したことに言及した。「元気ないもんね」と話し、「監督が代わるみたいだけど（リーグ戦は）明後日から始まるんでしょ。そんな切り替えてできるかな。（パ・リーグで）楽天だけでしょ、借金あるの。ロッテが（勝率）５割やから