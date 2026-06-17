幸せな老後を過ごすにはどうすればいいのか。精神科医の和田秀樹さんは「会社に尽くしてきた真面目な人ほど、定年後に居場所を失い、孤独な老人になりやすい。50代のうちに会社以外の人間関係をつくってほしい」という――。（第1回）※本稿は、和田秀樹『60歳からの人間関係整理術』（河出新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Yaraslau Saulevich※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yaraslau Saulevich■