ＳＴＵ４８のセンター経験者・中村舞の２ｎｄ写真集（タイトル未定、８月２７日発売）の先行カットが１７日、解禁された。１ｓｔ写真集からちょうど２年となる８月２７日に発売される２ｎｄ写真集のロケ地は、雄大な自然が広がる北海道。温泉宿で見せる浴衣姿からのぞく美しい背中や、スキーウエアから一転、ドキッとするランジェリーカットなど、１ｓｔ写真集にはなかった新たな挑戦がみどころだ。中村は「自分の人生の中で