6月17日、川崎競馬場で行われた11R・関東オークス（Jpn2・3歳牝・ダ2100m）は、岩田望来騎乗の2番人気、ペンダント（牝3・栗東・池江泰寿）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に4番人気のジュワネング（牝3・美浦・栗田徹）、3着に6番人気のブレイズエッジ（牝3・船橋・川島正一）が入った。勝ちタイムは2:18.0（稍重）。【レース動画】岩田親子のワンツー…関東オークス1番人気で田口貫太騎乗、タマモフリージア（牝3・栗東・大橋