元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が１７日、関西テレビ「ｎｅｗｓランナー」に生出演し、処方薬の転売行為について言及した。番組では、大阪府警が睡眠導入剤など約５０００錠の処方薬を他人に渡す目的で所有した医薬品医療機器法違反の疑いで男を逮捕したことを取り上げた。男は大阪・道頓堀周辺で「グリ下の薬屋さん」の異名で知られた人物だった。男は生活保護で受診し、処方された薬を少女たちに渡していた疑いがあるとい