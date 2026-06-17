俳優・松田龍平の妻で、モデルでフォトグラファーのモーガン茉愛羅（まあら）が１７日に自身のインスタグラムを更新し、第２子が誕生したことを報告した。モーガンは生まれたばかりの子どもと、親子で足の裏をつけたモノクロ写真を投稿し「先日、無事に新しい命を迎えることができました。母子ともに健康に過ごしております」と第２子の誕生を報告。続けて「我が子を抱きながら、改めて命の尊さを感じています。妊娠中から温か