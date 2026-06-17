大相撲のパリ公演を終えた横綱・豊昇龍（立浪）らが１７日、羽田空港に帰国した。千秋楽のトーナメント戦を制して総合優勝決定戦を戦い、閉会式ではフランス語であいさつも行った豊昇龍は「パリの皆様の前でしっかりいい相撲を取れて、めちゃくちゃうれしく思ってます。ファンの皆さんが僕たちの名前を大きな声で呼んでくれたり、応援してくれて、本当に感謝の気持ちでいっぱい」と充実した表情で語った。現地では横綱・大の里