大相撲のパリ公演を終えた横綱・豊昇龍（立浪）、大関・霧島（音羽山）ら約６０人が１７日、羽田空港に帰国した。小結・高安（田子ノ浦）は同行していた妻で演歌歌手の杜このみと一緒に到着ゲートから姿を見せた。２日目のトーナメントでは決勝まで進み、存在感を示した高安は「会場ではとても熱狂的なファンが多く、やりがいがあるトーナメント戦だった。有意義な巡業だった」と振り返った。杜このみのインスタグラムでは夫