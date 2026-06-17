◆ファーム・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（１７日・横須賀）ＤｅＮＡの新外国人、ヘラル・エンカーナシオン外野手が「４番・ＤＨ」で実戦初出場。３打数無安打と快音は響かなかったが、早期１軍合流へ一歩前進した。ヤクルトのルーキー左腕・増居に対し、初回２死一塁の第１打席は、１３９キロの直球を二飛。４回１死無走者の第２打席はカーブを右飛。６回１死無走者の第３打席は、１３７キロの直球にバットを折られ、三飛に終