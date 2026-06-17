◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組ポルトガル―コンゴ（１７日、ヒューストン競技場）１３大会ぶり２度目の出場のコンゴ（ＦＩＦＡランク４６位）は、初戦でＣ・ロナウド擁するポルトガル（同５位）と対戦する。＊＊＊＊コンゴはアフリカ大陸中央部に位置する国で、２００以上の部族がいる。１９９７年以前の旧国名はザイール。今大会はザイール代表として出場した１９７４年西ドイツ大会以来のＷ杯となる。