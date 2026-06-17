氷見市の山あいにある宿泊施設が整備されることになりました。コンセプトは「自然の恵みで自給自足」。梅本記者のリポートです。美しい棚田が広がる、氷見市長坂。天気がよければ、遠く富山湾越しに立山連峰も望む見晴らしのよい有休農地に、その施設は作られます。1日２組限定。東京のリゾート会社などが計画する宿泊施設です。長坂の藤井隆区長「関係人口とか交流人口を増やしたい。都会の人もこういう所は喜んで来