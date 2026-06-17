いわゆる「一票の格差」をめぐり富山など北陸3県の有権者が今年2月の衆議院選挙の無効を求めた裁判で、名古屋高等裁判所金沢支部はきょう、「合憲」と判断し請求を退けました。この裁判は、今年2月の衆議院選挙をめぐり最大2.10倍の「1票の格差」を是正せず行ったことは、憲法が認める投票価値の平等に反するとして、富山など北陸3県の有権者が選挙の無効を求めたものです。きょうの判決で、名古屋高裁金沢支部の大野和明裁判長は