福井放送の入社2年目・田中悠登アナウンサーが、17日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』2時間スペシャル（後7：00）に出演。恩師である青山学院大学陸上部の原晋監督から厳しい一言をかけられた。【写真】箱根駅伝“優勝”アナ・田中悠登、箱根駅伝を実況福井アナは、強豪・青山学院大学陸上部の元キャプテン。2025年には箱根駅伝の9区を走り、同大の連覇に大きく貢献した。この日は母校を訪れ、原監督に近
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