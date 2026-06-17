女優の仲間由紀恵（46）が17日、自身のインスタグラムを更新し、庭で育てたフルーツを披露した。仲間は「お庭から採れた可愛いフルーツ盛り」とつづり、ブルーベリーやラズベリー、ブラックベリーが美しく盛られた写真を投稿。さらに「#普段の頑張りが評価されたようです#いつもありがとう、と#子供たちから感謝の気持ち#遅れてきた母の日#1ヶ月遅れてますが嬉しいです」と続けた。仲間は2014年9月に俳優の田中哲