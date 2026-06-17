元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が17日、東京・アーバンドックららぽーと豊洲のシーサイドデッキメーンステージで、新シングル「シアワセ記念日」の発売記念イベントを行った。パフォーマンス中にミスが飛び出すも、柏木らしいお茶目な一面に、会場が温かい空気に包まれた。バラードの新曲「シアワセ記念日」をしっとり歌い上げる中、一瞬歌詞を忘れてしまった様子。「今日発売だからばれないかなと思ったけど、コーラスが