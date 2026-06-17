群馬県伊勢崎市の利根川河川敷で４月、切断された男性の遺体が埋まっているのが見つかり、県警は１７日、埼玉県本庄市、パート従業員の男（５０）を死体遺棄容疑で逮捕した。群馬県警は、男性が殺害されたとみて捜査本部を設置。男が死亡の経緯を知っているとみて、殺人容疑も視野に捜査を進める。発表によると男は３月３〜６日、伊勢崎市長沼町の利根川河川敷に、前橋市のパート従業員男性（５９）の遺体を埋めて遺棄した疑い