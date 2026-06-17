知床沖の遊覧船沈没事故で、悪天候での出航は事故を予見できたとして、運航会社社長に禁錮5年の実刑判決が言い渡された。遺族からは判決への不満や複雑な声が上がった。運航会社社長に禁固5年の実刑判決17日午前9時半ごろ、北海道・釧路地裁前を歩くのは、4年前、北海道・知床沖で沈没事故を起こした遊覧船「KAZU I」の運航会社社長・桂田精一（かつらだ・せいいち）被告（62）。業務上過失致死の罪に問われている裁判で、桂田被告