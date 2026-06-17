日本銀行は16日、政策金利を1.0パーセント程度に引き上げることを決めました。物価上昇を抑え込むのが狙いで1995年以来、31年ぶりの高い水準となります。金利1パーセント時代の到来。私たちの暮らしにはどう影響するのでしょうか。街の人から聞こえてきたのは。＜まちの人＞「すごいよね、なんでも高くてね、とくに野菜が高い」＜まちの人＞「外食とかしても以前より高くなってしまって手が出せない。やっぱりこの物価