コスプレイヤー、声優、モデル、グラビアアイドル、DJと幅広く活躍するつんこさんのFLASHデジタル写真集「つんこ恋はまだ冷めない」「つんこ灼熱の恋」が2冊同時リリースされました。【写真】サウナで攻めのグラビアに挑んだつんこさん「つんこ恋はまだ冷めない」では、柔らかな光に包まれた無防備な表情、ランジェリーで際立つ透明感、そして花柄とレオパード柄が溶け合う大胆なシースルー衣装のつんこさんが、妖艶な存在感