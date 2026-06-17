水だけで100日生きると言われるハブを、アルコール度数の高い泡盛などに漬け込んだ沖縄の伝統酒「ハブ酒」。【写真】仕込みタンクには、大量のハブがウネウネ飲めば精力みなぎるともっぱらのウワサだが、SNS上では今、そんなハブ酒の仕込みタンクが大きな注目を集めている。「おきなわワールドにハブ酒の酒造所があるんだけど、衝撃的すぎる笑」とその模様を紹介したのは現在、日本一周に挑戦中の「Sleepy Deeply@日本一周中」さん