きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。第18話お姉ちゃんの嘘つき！！！【編集部コメント】ハルミさんとアキナさん。価値観が違いすぎて、相手が言っていることをお互い理解できていないようですね。アキナさんは価値観の