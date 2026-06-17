欧州の「最速」仕様に対し、日本は「日常のスポーツ」を極める!?フォルクスワーゲン ジャパンは2026年6月13日、フォルクスワーゲン グループ ジャパン本社で開催された「ゴルフGTI」の誕生50周年を祝うイベント「GTI FAN FEST 2026」にて、日本限定300台で導入予定の特別仕様車「ゴルフGTI 50周年記念限定車」のプロトタイプを初公開しました。1976年に誕生したフォルクスワーゲン「ゴルフGTI」は、実用的なハッチバックに高性