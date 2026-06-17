私（カナ）は夫と2人の子どもたち（ともに小学生）の4人家族。フルタイムで働いています。家庭と仕事を両立することができているのは、夫がフレキシブルに出勤と在宅を使い分けて対応してくれるおかげ。とはいえ、かつて子どもたちが小さかった頃はまだ夫の会社に在宅勤務の制度がなかったため、子どもの急な病気のときなどは私も毎回職場に頭を下げて大変でした。そんなとき私を助けてくれたのが、職場の先輩たちだったのです。ウ