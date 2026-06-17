子どもが学校で先生から注意や指導を受けることもあるでしょう。ただそれが、先生個人の価値観や偏見に感じた場合、親としてどう対応するべきでしょうか？今回ママスタコミュニティには、小学生の息子さんが先生に髪型のことで注意を受けた投稿者さんからの相談が寄せられました。『息子は髪を伸ばしていて前髪も長いです。分けているので目にはかかっていません。先生に髪を切りなさいと言われ、切りたくないと落ち込んでいます