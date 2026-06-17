きょう午後、山形県村山市の休耕地で下草が焼ける野火火災がありました。けが人はいませんでした。 警察によりますと、きょう午後２時前、村山市稲下にある９２歳の男性が所有する休耕地で野火火災がありました。 現場近くから炎が上がっているのを確認した通行人が、付近にある戸沢地域市民センターへ通報。その後、戸沢地域市民センターの職員が１１９番通報したということです。 消防が消防活動を行い、火は午後