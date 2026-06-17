中東情勢の悪化による“ナフサショック”の影響について長崎市は、通常通り指定ごみ袋の生産が行われているとの認識を示しました。 全国各地で自治体指定のごみ袋に影響を及ぼしているナフサショック。 国はプラスチックなどの原料となるナフサについて「供給は4月以降回復している」との見解を示しています。 市指定のごみ袋は一時的に売り切れや品薄が生じているものの、継続的に供給されている状態だということです。