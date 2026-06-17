news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「特殊詐欺G統括か…男を強制送還被害額は数十億円か」についてお伝えします。◇タイの首都・バンコクで捜査員に両腕を抱えられながら出てくる男。強制送還されたのは、佐々木裕介容疑者（38）。特殊詐欺グループを統括する立場だったとされています。記者「カンボジアの詐欺拠点には関与していたんでしょうか？リーダーだったんですか？」記者の問いかけに沈黙を続ける、佐