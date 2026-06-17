18日は前線が北上し沖縄は夏空、週末は広い範囲で雨に。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■にわか雨や雷雨に注意沖縄は夏空広がる18日（木）は梅雨前線が本州の南に停滞する予想で、沖縄は夏空が広がるでしょう。強い日差しが照り付けて梅雨明けしたような暑さとなりそうです。関東は朝を中心に雨が降り、通勤通学の時間帯は沿岸部で雨脚が強まりそうです。日中は天気回復しますが、上空に寒気が流れ込む影響で大気の