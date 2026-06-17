全国に誇りたい新潟のグルメ。今回はインド料理店のスパイスの効いたチキンをご紹介します。これからの時期、暑くて食欲が湧かない日にもおすすめです。 異国の雰囲気が店内に広がる新潟市西区のインド料理店『ナタラジャ』。 【ナタラジャ店長タニカさん】 「この店が今もう31年。新潟県内で初めてのインド料理店はうち」 大好きな日本に本場の味を広めたいという思いから始めたこの店は、多くのリピーターに支