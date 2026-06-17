歌手の華原朋美（51）が17日、自身のXを更新し、お腹＆へそ出しの最新ショットを披露した。【写真】華原朋美、お腹＆へそ出しの最新ショット「息子がパチリしてくれました」という自身の姿を公開。「ツアーも近いからパーソナルトレーニング行ってくるね！今日も暑いから水分補給してね」とポーズを決めて、呼びかけた。ファンからは「朋さんかっこいい！」「パートレ素晴らしいです！」「ツアーもお腹出しで歌って欲しい！