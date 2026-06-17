女性アイドルグループ「高嶺のなでしこ」が17日、メンバーの星谷美来（23）が8月をもってグループを卒業すると、公式サイトで発表した。「メンバーの星谷美来より申し出があり、8月末までの活動をもって、高嶺のなでしこから卒業することとなりました」と報告。8月25日に東京・恵比寿「TheGardenHall」で卒業公演を行うこともあわせて発表された。同グループからの卒業は、25年の春野莉々に続く2人目。星谷はサイトでコ