俳優北山宏光（40）が17日、都内で、主演する映画「氷血」（内藤瑛亮監督、7月3日公開）完成披露舞台あいさつに出席した。同作は雪に閉ざされた世界を舞台に、家族の平穏な日常が白い怪異に侵されていく様子を描いたホラー映画。ホラー初主演。「怖いのが苦手なので逆に面白いなと。見る側から作る側になって、新しい挑戦だった」とした。また、「本を読んで、芝居と恐怖の二軸で描かれていたので」とオファーを受けた経緯を明かし