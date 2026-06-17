ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、6月17日の放送に毎日新聞論説委員でノンフィクション作家の小倉孝保が出演。高市早苗首相の肝いりの政策ともいわれる国旗損壊罪について、かつて海外であった「ダンス禁止法」と比較して解説した。 長野智子「今回の特集タイトル『ダンス禁