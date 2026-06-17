【その他の画像・動画等を元記事で観る】全世界シリーズ累計部数1,600万部（電子含む）を突破し、2026年にTVアニメ放送開始10周年のメモリアルイヤーを迎えた大人気作『Re:ゼロから始める異世界生活』。4そのTVアニメ4th seasonのEDテーマとして、世界中で大きな話題を呼んでいるMYTH&ROID feat. TK(凛として時雨）「Ender Ember」のミュージックビデオが、MYTH & ROID公式YouTubeチャンネルにて公開された。本作は、Spoti