九州・沖縄の高校生が芸術や文化活動の成果を発表する全九州高校総合文化祭がきょう17日、鹿児島市で開幕しました。 17日に鹿児島市で開幕した「全九州高校総合文化祭」。写真や放送、吹奏楽など9つの部門に、九州・沖縄各県の高校生およそ2000人が参加しています。鹿児島での開催は、2018年に続き2回目です。 「こちらは書道部門の会場です。高校生たちの熱い思いが込められた力作が並んでいます」 鹿児島市の黎明館では、