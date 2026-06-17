種子島沖・馬毛島での自衛隊基地建設を巡る動きです。地元・西之表市では、隊員宿舎の工事が地中のごみで中断しています。市は、廃棄物混じりの土を1000万円近くかけ処理する方針ですが、市議から疑問の声も上がっています。 防衛省は、馬毛島で勤務する自衛隊員のために97戸分の宿舎を西之表市内に整備する計画です。 しかし、ごみ処理場だった時代の大量の古タイヤなどが地中から出たため、工事はおととしから止まっています