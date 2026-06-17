鹿児島の未来のために頑張る人たちを紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。 今回は大隅半島・錦江町です。認知症であっても社会に出て、いきいきと暮らすために。高齢化と人口減少が進むまちの新たな取り組みです。 錦江町の小学校で、下校する児童を見送るお年寄りたち。 普通のお年寄りに見えるが… 一見、普通のお年寄りに見えますが、皆さん、軽度の認知症です。 Q.おじいさん・おばあさんが校門で待ってくれる