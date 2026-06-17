東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、収賄罪で1審・東京地裁で有罪判決を受け控訴している出版大手KADOKAWAの角川歴彦（つぐひこ）元会長（82）が2026年6月16日、同社の夏野剛社長と検証委員会の委員だった国広正弁護士を相手取り、防御権侵害と名誉棄損で計2億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。角川氏は提訴後、東京・丸の内の日本外国特派員協会で記者会見し、古巣を改めて批判。KADOKAWA筆頭株主の投資フ