ユーロドル上値重い、一時１．１５９６レベル＝ロンドン為替 ロンドン午前、ユーロドルは一時1.1596付近まで小幅に安値を更新した。ポンドドルは1.3410台と安値付近での揉み合い。ドル円も160.12付近を安値に160.20前後でのもみ合いと上値を抑えられている。 EUR/USD1.1598GBP/USD1.3413USD/JPY160.20