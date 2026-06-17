カーリング女子で、ロコ・ソラーレの一員として２０１８年平昌五輪で銅、２２年北京五輪で銀メダルを獲得し、３月３１日に退団を発表した吉田知那美が１７日、自身のインスタグラムを更新した。吉田は「Ｎｅｗｍｙｂｕｄｄｙ」と書き始め、首からカメラを下げて笑顔を見せるショットを公開した。続けて「実は４年くらい使ってたＧＲを３月のカナダでの世界選手権で紛失。（みんなと撮ったたくさんの思い出の写真も無くなり