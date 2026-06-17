昨年のロンドンに続き、フランス・パリの「アコー・アリーナ」で行われた大相撲の海外公演は、初日と千秋楽ともに約1万5000人収容の会場が“満員御礼”。14日の千秋楽では横綱・豊昇龍（立浪）との決定戦を制した大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）が幕内トーナメントの総合優勝を果たした。その一方、千秋楽の決勝で高安（田子ノ浦）を寄り切った豊昇龍が、高安に対して見せた“優しい”笑顔が印象的で、ほっこりする一コマもあった。【映