モデルでフルート奏者のCocomi（25）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「今日の写真たち」と書き出したCocomi。カフェショットや油そばを堪能する姿をアップした。「友達に貰ったトップス汚したくなくて着替えてから、麺類食べに行きました。危ない危ない」とコメント。「にしても、今日は暑すぎましたね。私は暑いのが苦手です。皆様熱中症や脱水症状に気をつけてください」と添えた。