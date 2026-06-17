羽田空港に帰国し、取材に応じる横綱豊昇龍＝17日大相撲パリ公演を終えた日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）らが17日、羽田空港に帰国し、横綱豊昇龍は「いい思い出をつくれた。パリの皆さまの前で、いい相撲を取れてうれしい気持ち」と語った。現地では観戦に訪れた柔道男子100キロ超級で五輪優勝3度のテディ・リネール（フランス）とも対面。少年時代は故郷のモンゴルで柔道を習っていただけに「子どもの頃から知って