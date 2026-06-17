演歌歌手の北山みつきが16日、自身のアメブロを更新。夫でギニア出身のタレント オスマン・サンコンとの夫婦ショットを披露した。【画像】サンコン＆北山みつき、カラフルな全身ショット北山は「さっき地震がありました」というタイトルでブログを更新。「皆さま大丈夫ですか!?」と読者に呼びかけ、「夫サンコンと合流してます」と報告した。東京を訪れた北山に対し、サンコンから「みつきが東京に来たら、やっぱり会いたいっ