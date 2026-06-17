三代目JSOULBROTHERSの岩田剛典（37）が17日、兵庫・西宮市の「西宮ガーデンズ」で行われたFM802の人気番組「on―airwithTACTYINTHEMORNING」（月〜木曜前6・00）の公開収録（25日放送）に臨んだ。ファン1500人の「岩ちゃ〜ん」のかけ声で登場した岩田。ゲストとして同局番組初登場で、公開収録も久々だ。時折、客席に手を振り、黄色い声援が会場にこだました。昨年11月、三代目JSOULBROTHERSはデビュ