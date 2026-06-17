【FIFAワールドカップ2026】イラク代表 1−4 ノルウェー代表（日本時間6月17日／ボストン・スタジアム）【映像】怪物ハーランドの「競走馬プレス」（実際の様子）ノルウェーの怪物が、まるで馬のような迫力のハイプレスを披露。FWアーリング・ハーランドの2点目には、ファンから「鬼プレス怖いって」など驚きの声が上がった。日本時間6月17日、FIFAワールドカップ2026グループI第1節でノルウェー代表はイラク代表と対戦。28年