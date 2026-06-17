県内のクマの生息数が8000頭を超えると推定されたことについて花角知事は、計画的に捕獲を進めると話しました。花角知事「ビックリですよね。いままで千何百頭とか言っていたのが8000頭ですと…」知事が驚きをあらわにしたクマの数。県は6月10日、県内のクマの推定生息数が中央値で8747頭という調査結果を明らかにしました。花角知事「県民の安全を守るためにはきちんとした計画に基づいた捕獲を続けていく必要があると思います」