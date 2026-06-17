6月17日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグの各クラブが、2026－27シーズンへ向けて選手やコーチの契約情報を発表した。 千葉ジェッツから荒尾岳の契約継続が発表。39歳のベテランセンターは、今シーズンも体を張ったスクリーンやボックスアウトでチームに貢献した。 2022－23シーズンからチームを支える谷口大智継続のリリ&#