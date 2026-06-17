AKASAKIが、新曲「離さないでいて」を本日配信リリース。あわせてMVも公開されている。 （関連：サマソニ『Spotify Stage』DAY2レポート：AKASAKI、muque、Billyrrom…注目アクト6組に熱狂“81分”で繋いだマイクリレーも） 「離さないでいて」は、7月15日にリリースされるインディーズ1stアルバム『last YOUNG』からの第2弾先行シングル。同楽曲は、2025年12月18日にKT Zepp Yokohamaで開