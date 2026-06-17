6月17日、東海大学男子バスケットボール部（SEAGULLS）は、今月20日に開催される「OB戦2026」に出場するOB選手の一部を発表した。今回明らかになったのは、いずれも在学中に主将を務めたベンドラメ礼生（2015年度卒）、内田旦人（2018年度卒）、津屋一球（2020年度卒）の3名だ。 同イベントについては5月27日に開催概要が告知されていたが、当時は参加選手について「非公表」とされていた。試合を3日後に控えたタイ